Małgorzata Rozenek pognała z Radosławem za granicę na "same przyjemności". Wieczorem wskoczyła w białą mini. Petarda?

Małgorzata Rozenek do perfekcji opanowała sztukę pokazywania codzienności w social mediach i spieniężania jej. Dzięki temu może pochwalić się imponującą liczbą obserwatorów na Instagramie. Jej konto śledzi już ponad 1,5 miliona osób , co przekłada się na zasięgi przyciągające reklamodawców.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan na urlopie

Internauci co jakiś czas wbijają szpilki Gosi, sugerując, że jej konto na Instagramie to słup reklamowy, ale celebrytka nie przejmuje się tym i dalej robi swoje. Trzeba jednak oddać, że poza reklamami pokazuje też codzienność u boku Radosława Majdana. Na najnowszym wideo nagranym w aucie Rozenek przyznała, że ostatnie dni były dla nich bardzo wymagające.

To było czyste szaleństwo. Po prostu masakra, jeśli chodzi o czas, jeśli chodzi o wszystko, co się działo, ale ogarnięte! [...] Cieszę się, bo jedziemy w piękne miejsce z cudownymi ludźmi i do końca tygodnia będą same przyjemności i same fajne rzeczy - mówiła do kamery w telefonie.