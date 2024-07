Małgorzata Rozenek szykuje się na drugi dzień elitarnych urodzin MILIARDERA Pawła. Pokazała się w bikini (FOTO)

Małgorzata Rozenek z należytą skrupulatnością relacjonuje weekend we Francji. Na urodzinowej fecie Pawła Marchewki bawią się też między innymi Krzysztof Piątek z ukochaną, Joanna Przetakiewicz oraz Magda Pieczonka . Pierwszy weekend celebracji uświetnił koncert Nicole Sherzinger . Co ciekawe, jej show oglądali też Lewandowscy. Robert pochwalił się już wspólnym zdjęciem z małżonką i diwą.

Małgorzata Rozenek pozdrawia "poimprezowo"

Gosia do perfekcji, rzecz jasna, opanowała dzielenie się codziennością w social mediach. Po wrzuceniu na Instagram wszystkich filmików z wieczornego koncertu, zabrała się za witanie kolejnego dnia w gronie obserwatorów. Na porannej relacji pokazała swoją "poimprezową perełeczkę" , czyli Radka leżącego w łóżku z nagim wytatuowanym torsem.

Następnie zabrała się za robienie makijażu. Tym również pochwaliła się na Instagramie, podążając tym samym za trendem GRWM, czyli get ready with me (z ang. przygotujcie się ze mną).