Małgorzata Rozenek WRACA do telewizji z nowym programem! "Będzie dotyczył spraw bardzo mi bliskich"

Nie mam planu ani pomysłu na to, aby odejść z telewizji - uspokaja Małgorzata Rozenek . Co więcej, w sierpniu wchodzę na plan zupełnie nowego programu dla TVN-u. Takiego, który zawsze chciałam zrealizować . Cieszę się, że będę wreszcie miała okazję - mówi w rozmowie z Jastrząb Post.

Jeżeli miałabym wskazać, gdzie jest moje serce, to jest w telewizji. To jest niesamowita praca. A wszystko inne co robię wokół, wynika z tego, że mam niespożytą energię i chęć na nowe doznania, na nowe doświadczenia. Nie myślę o tym, że chciałabym coś zrobić, tylko zaczynam działać - zdradza receptę na sukces zalatana ulubienica TVN.