Małgorzata Rozenek wychwala program "Rodzina 500 plus": "Istnieje w każdym kraju Europy. Często DUŻO HOJNIEJ" (WIDEO)

500+ jest od 6 lat, od prawie 3 na każde dziecko, a jak przyszła pandemia, to się nagle okazało, że jakiś odsetek dzieciaków nawet nie ma komputera, albo jest w domu jeden komputer na np.troje dzieci. W dzisiejszch czasach! Niektóre dzieciaki lekcje zdalne oglądały na telefonach, inne wcale, to ja się pytam gdzie poszła ta kasa? Laptopa do podstawowego użytku w domu i nauki, można spokojnie kupić za 2000 - 3000 tysiące. Jakim cudem dzieciaki po paru latach tego dofinasowania, do teg oinnch dodatkach - piórnikowe, jakieś kart dużej rodzin itd., nie mają podstawowch urządzeń do edukacji, obecnie właściwie niezbędnch, jakiś odsetek nie ma internetu. To znaczy, że rodziny tę kasę przeżerają, marnotrawią albo dorośli przepijają co gorsza. Serio o to chodziło? Dlaczego niemal zawsze widuję na ulicach jakąś biedotę objuczoną trójką, czwórką albo i piątką dzieciaków, praktycznie prawie nigdy ludzi w widoczny sposób zamożnych? Nie znam nikogo w swoim otoczeniu kto by się zdecdował na więcej dzieci ze względu na te pięć stówek, dzietności to nie poprawiło. Za to dzieci są w pewnch środowiskach sposobem na zarobek, ta danina dezaktwizuje zawodowo kobiety, a leniom - dzieciorobom i patoli, ludziom biednym daje możliwości funkcjonowania bez pracy. To jest dobry program? Komu on służy?