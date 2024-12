Małgorzata Rozenek wymienia czułości z HABIBI na dubajskiej łodzi. Internauci wtórują: "Coraz piękniejsi i MŁODSI"

Małgorzata Rozenek wygospodarowała kilka dni w swoim napiętym harmonogramie na wyjazd do ukochanego Dubaju. Po zameldowaniu się w hotelu i porannej słonecznej kąpieli, gwiazda stacji TVN po raz pierwszy w życiu oklaskiwała na żywo kierowców Formuły 1. Cieszyła się nie tylko widokiem bolidów rozpędzonych nawet do 300 km/h, ale również towarzystwem swej znanej koleżanki, która w tym samym czasie przyleciała do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Przyzwyczajona do luksusów celebrytka zniosła nawet przelot najtańszą klasą. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie obecność jej ukochanego. Radosław Majdan , którego poznaliśmy już jako "Radzia" czy "Pysiulę", tym razem zyskał nowe, pieszczotliwe określenie "habibi" , oznaczające "kochany".

Małgorzata Rozenek udała się w romantyczny rejs z Majdanem

A co to za dziewczynka? Co wy pijecie i co jecie, coraz piękniejsi i młodsi; Piękna para. Miłość aż bije; Słodcy; Beautiful couple; Fajnie się na was patrzy - zachwycali się komentujący.