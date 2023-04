Małgorzata Socha pokazała się BEZ MAKIJAŻU! "Raczej to wygląda jak krajobraz po bitwie" (FOTO)

Terc 14 min. temu zgłoś do moderacji 9 4 Odpowiedz

Kiedy pani kręci kolejna reklamę preparatów Pfizera na covida?? To co pani tam mówiła i co zaorezentowala to pogarda dla prawdy i uczciwych ludzi, którzy walczyli o wolność w trakcie pandemii oraz ofiar ktore walczyly z powikłaniami poszczepionkowymi