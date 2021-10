Małgorzata "Wunderbar Star" Rozenek zdobywa Berlin, dzień drugi: wegański lunch i wieczorny bankiet (ZDJĘCIA)

Nie wiemy, czy to najlepsza promocja Polski za granicą, ale Małgorzata Rozenek podbija właśnie naszych zachodnich sąsiadów. Celebrytka przebywa w Berlinie, skąd relacjonowała już pokaz mody, lunch w modnej roślinnej knajpie i eksplorację miejskich podwórek z graffiti. Jak spostrzegli fani, wyjazd do stolicy Niemiec odjął Małgorzacie lat.

Jako że Berlin przez wielu uznawany jest za nową stolicę mody, Małgorzata Rozenek stara się wyglądać tak, by nikt nie miał wątpliwości, że ma do czynienia z modową influencerką. Gosia pokazała fotografię z bankietu pewnej marki produktów do włosów, na który założyła wyroby francuskich i włoskich domów mody. Do ekstrawaganckiej marynarki Balmain ze sztywnymi ramionami Perfekcyjna dobrała czarne buty pod kolano od Valentino.