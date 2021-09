Młodzieżowa Małgorzata Rozenek podbija Berlin i zbiera komplementy: "JAK SZESNASTKA!" (FOTO)

Małgorzata Rozenek jest bez wątpienia jedną z prężniej działających w mediach społecznościowych celebrytek. Właściwie nie ma dnia, by Perfekcyjna nie popełniła jakiegoś wpisu, czy nie opublikowała chociażby najkrótszej relacji na Instastories.

W środę na przykład niezwalniająca tempa Gosia pochwaliła się za pośrednictwem Instagrama tym, że wystąpiła w teledysku. 43-latka po raz kolejny udowodniła, że nie boi się wyzwań, pokazując się w klipie mało znanego rapera do utworu o osobliwym tytule "Szot za szotem".

Oprócz teledysku ze swoim udziałem pokazała także kadry z pokazu mody. Jak się okazuje, Małgorzata jest aktualnie w Berlinie , gdzie została zaproszona przez jedną z marek szamponów do włosów.

Poza kadrami z oznaczeniami firmy, za sprawą której celebrytka mogła wybrać się do stolicy Niemiec, Rozenek zaprezentowała kilka zdjęć i nagrań, na których widzimy, jak eksploruje miasto. Gonia wrzuciła między innymi fotografię, na której widzimy podane do łóżka śniadanie i ją z "przyklejonym" do dłoni smartfonem, wegański posiłek, który zafundowała sobie na lunch czy zdjęcie z graffiti w tle.