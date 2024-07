Małżeństwo z Holandii poddało się PODWÓJNEJ EUTANAZJI. Spędzili ze sobą ponad PÓŁ WIEKU

Kokosza 10 min. temu zgłoś do moderacji 9 9 Odpowiedz

Piszę to jako osoba która przeszła niewyobrażalne cierpienia, jako osoba która słyszała, że moje życie się skończyło i nie ma dla mnie przyszłości. Faktycznie, w tamtym czasie sytuacja była beznadziejna, bez żadnych perspektyw. Pomimo koszaru w którym utkwiłam, postanowiłam żyć. Zaufałam Bogu, pogodziłam się z tym co się stało. W tamtym czasie chyba każdy lekarz podpisałby zgodę na moją eutanazję. Dzisiaj jestem szczęśliwa, mam wszystko a nawet mogłabym napisać, zbyt wiele. Nie rozumiem dlaczego tak łatwo Wam przyszło zaakceptowanie umierania na życzenie. No cóż, kiedy przyjdzie czas na tych którzy to popierają, niewielu z tego skorzysta. Teksty typu: "idź do hospicjum" mają taką samą wartość jak argument dla bezdzietnych "kto ci poda szklankę wody". Wiara w Boga dała mi siłę i piękne życie. Byłam w piekle bólu i całkowitej beznadziei. Inny przykład. Moja mama ma Alzheimera ale jest szczęśliwa. Ma wspaniałą opiekę i motyle w brzuchu z powodu pana Edwarda. Chce żyć. śmierć to żaden wybór!