"Mam Talent": Małgorzata Foremniak roni łzy, ściskając 82-letnią mieszkankę Tatr (WIDEO)

Znana z emocjonalnego podejścia do występów w "Mam talent" Małgorzata Foremniak kolejny raz dała się ponieść emocjom w programie. Tym razem jej serce skradł występ 82-letniej mieszkanki Tatr, która kocha taniec oraz to, że może dzięki niemu sprawiać ludziom radość. Jej pląsy na scenie doprowadziły aktorkę do łez - Foremniak pobiegła do pani Genowefy i mocno ją wyściskała. Emocje udzieliły się również Janowi Klimentowi.