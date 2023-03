Mama Blanki pracuje w TVP?! Internauci przedstawiają nową teorię i pokazują rzekome DOWODY

Hatezabija 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Błagam, charakteryzatorzy to freelancerzy przeważnie i pracują tam gdzie mają zaproponowane, ale nie mają żadnego wpływu na nic. TVP ustawiło zasady głosowania tak, żeby wygrał ten kto będzie łatwy we współpracy i tyle. Dziewczyny mi szkoda, bo to przesada co się dzieje i jak jest wysmiewana. Jest obrazana jakby kogoś zabiła. Szkoda, że ludzie tak żywiołowo nie walczą tam gdzie jest to potrzebne. Zarówno ona i Jann są ofiarami (moim zdaniem) nieczystych zagrywek TVP. Żeby to zmienić trzeba się zainteresować wyborami, a to już odpuścić. Nie warto, tam też jest człowiek.