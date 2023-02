Mama Ginekolog odpowiada na kąśliwe komentarze internautów za "niebezpieczne" zachowanie na stoku: "Widać, że masz NIEWIELE POJĘCIA"

Mama Ginekolog nie miała ostatnio łatwego czasu. Lekarka stała się bohaterką "afery kolejkowej", a o jej poczynaniach rozpisali się niemal wszyscy. Nicole Wójcicką-Sochacki skrytykowały również osoby z show biznesu, a jej praktykami zainteresował się sam NFZ i szpital, w którym pracuje celebrytka. Celebrytka w końcu postanowiła jednak zabrać głos i przyznała, że zamierza odnieść się do całego zajścia, ale teraz nie może tego zrobić, bo "wiele elementów tej sprawy to tajemnica lekarska". Nicole zapowiedziała również, że po chwilowym wycofaniu się z mediów społecznościowych - wraca na Instagram.

Internauci krytykują Mamę Ginekolog za jeżdżenie na nartach z telefonem

Czy filmowanie swojego zjazdu jest zakazane? Tysiące takich filmów na Instagramie. Ale szukanie dziury w całym to chyba nasz sport narodowy? - odpowiedziała jej lekarka.

Wiesz, bo tam byłaś, i to robiłaś? Mnie widziałaś i oceniłaś? Z całym szacunkiem, ale tego dnia robiłam zjazdy o kilkakrotnie bardziej niebezpieczne. Idąc tym tokiem rozumowania, powinnam zostać w domu, nie jechać na narty... bo to z zasady niebezpieczne - pisała Nicole.

Nie był to jednak koniec dyskusji internautów, bo inni pisali o "samozaoraniu" Nicole, wspominając o "telefonie w ręku i kijach pod pachami".

Widać, że masz niewiele pojęcia. To jest zamknięta trasa, gdzie nie ma tłumów, jest uregulowany ruch. Co więcej... Z tego, co wiem, rozmowa przez telefon jadąc samochodem, jest zakazana, a filmowanie jazdy na nartach nie, ale popraw mnie proszę - odpowiadała Mama Ginekolog.