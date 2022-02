Mama Ginekolog odpowiada na pytania o SEKS Z MĘŻEM. "Widzę duże pole do EDUKACJI"

NIKKIE 14 min. temu zgłoś do moderacji 4 3 Odpowiedz

To te dzieciaki sa raczej jakos patologicznie wychowywane. Moja mama, od malego, jako niemowlaka zawsze kladla w moim lozeczku ktore mialam odzielne w innym pokoju. Mialam cisze spokoj idealne warunki do spania. Jak sie ze mna cos nie tak dzialo to rodzice przenosili mnie do mniejszego lozeczka obok ich lozka w ich pokoju. Ale nigdy bedac dzieckiem nie wpierniczalam sie do rodzicow. Moi rodzice madrze robili bo mieli i czas dla siebie i czas dla dziecka i czas na seks. I tak brak seksu w zwiazku rujnuje zwiazek- tych wiezi sie nie umacnia traci sie wazna sfere zycia. Od malego zawsze spalam w swoim pokoju- da sie eychowac dziecko zeby spalo same od malenkosci- da sie. I dziecko ma spokij od rodzicow i rodzice od dziecka na czas nocy i snu.