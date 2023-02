Mama Ginekolog żali się na skutki rozkręconej przez siebie afery: "Jak tylko wyjdę na balkon, dostaję ZGNIŁYM JAJEM"

W obliczu medialnego skandalu Mama Ginekolog może liczyć na wsparcie kilku celebrytów

Znaleźli się też tacy, którzy stoją za Mamą Ginekolog murem. Za lekarką wstawili się między innymi Tomasz Lis (którego partnerka przyjaźni się z rodziną skompromitowanej influencerki) czy Maja Bohosiewicz , dochodząc do wniosku po pytaniu internautki o lekarkę, że "odium, które ją spotyka, jest niewspółmierne do przewinienia".

Influencerka żali się na skutki rozkręconej przez siebie afery

Następstwa nieprzemyślanych słów Nicole Sochacki-Wójcickiej są dotkliwe. Doszło do tego, że celebrytka doświadcza hejtu już nie tylko w sieci, ale też w "realu", na co pożaliła się fanom na Instagramie. 39-latka udostępniła na swoim profilu kilka wiadomości od zmartwionych znajomych, w których dopytywały lekarkę o jej samopoczucie. Mama-ginekolog wyjawiła, że nie wychodzi już nawet na swój balkon w obawie, że zostanie czymś obrzucona.

Obecnie nie chce mi się wychodzić na balkon, bo jak tylko wyjdę, to dostaję błotem lub zgniłym jajem - odpisała Nicole. Siedzę w domu, chodzę do pracy i wracam do domu, na balkon nie wychodzą na wszelki wypadek. Dzięki za wiadomość, miło!

Tak, ale nie wiem kiedy i co będę udostępniać - odpisała. Świat uwielbia plotki i dramy. Jeśli bym tę wiadomość wrzuciła na stories, to pewnie nawet to by ktoś rozdmuchał i napisał o tym artykuł.