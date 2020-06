Mama Roberta Biedronia ODRZUCIŁA zaproszenie na rozmowę z Andrzejem Dudą! "Niech Pan przeprosi i stanie po stronie DOBRA"

Znajomy 6 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Pani Biedroń To Pani powinna przeprosic Pana prezydenta Dudę, za słowa po stronie dobra, jak pani spojrzy w siebie i całe swoje życie to wie pani że daleko pani do strony dobra. A bardzo blisko do obłudy, jeżeli pani wierzy w to co mówi. Wstyd