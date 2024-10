Mama Roksany Węgiel opublikowała z córką nowe zdjęcie. Internauci zachwyceni: "Jak SIOSTRY"

zgłoś do moderacji

No proszę à Kevinka nie było u teściowej? Na kilometr widać że za sobą nie przepadają, rodzice Roxy już wiedzą jaki jest. Ciągnął ją do ślubu bo tak się bał żeby ktoś mu jej nie sprzątnął, zabrał ojcu fuchę księgowego, wykorzystuje Roxy finansowo-loty helikopterem, wyjazd do Disneylandu z jego synem, zegarki, sygnety.