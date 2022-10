Mandaryna PO RAZ PIERWSZY publikuje zdjęcie z NOWYM partnerem. Pasują do siebie? (FOTO)

Był taki moment, gdy Michał Wiśniewski i Mandaryna wiedli w show biznesie prym jako najpopularniejsze celebryckie małżeństwo, a wszystko za sprawą reality show Jestem jaki jestem. Cała Polska miała wgląd w ich nieprzeciętną codzienność, zarówno w tych lepszych, jak i tych gorszych chwilach . Gdy doszło w końcu do rozwodu, nauczona błędami przeszłości piosenkarka nie była już taka skora do epatowania swoją prywatnością w mediach społecznościowych.

W przeciwieństwie do kochliwego Michała, Marta Wiśniewska wolała ostrożnie filtrować informacje na swój temat w mediach. Tym sposobem o sferze uczuciowej gwiazdy wiadomo tylko tyle, że przez kilka lat spotykała się z prawnikiem Pawłem Wójcikiem . Gdy na początku 2020 roku i ten związek przeszedł do historii, wokalistka przyznała, że nie marzy już o "księciu na białym koniu" , a o kimś, kto "zaakceptuje ją ze wszystkimi jej kolorami".

Na udostępnionych przez nią fotografiach widzimy uśmiechniętą Martę tulącą się do długowłosego blondyna z zarostem . Pod postem pojawiły się hashtagi #kawapogrecku, #holidays oraz #MA. Nie trzeba było długo czekać, żeby pod zdjęciami posypały się gratulacje od wniebowziętych fanów.

Piękna z Was para; No No, moja kochana, pięknie razem wyglądacie; W końcu szczęśliwa. Jesteście piękną parą. Gratuluję i dużo miłości życzę.