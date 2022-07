Mandaryna z córką Fabienne pozują do zdjęć na otwarciu showroomu (ZDJĘCIA)

GoldMan 6 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Menadżerze Mandaryny, weź się do roboty. Przebierasz się za Dodę i zachwycasz się jej nowym singlem, a o Marcie nic. Może byś się tak łaskawie z Kumorem skontaktował? Czy tak trudno kupić Marcie takie dzwieki jak ma Doda? Nowa Doda to dawna Mandaryna. Stylem i muzyką. Wytatuuj za to Martę na czarno całą, nic z dawnej Mandaryny nie zostanie, ubierz ją w spodnie, niech sobie chłopczyca tańczy hip-hop. A Ty nadal przebieraj się w klubach za Dodę, najlepiej zrób sobie ołtarzyk z nią w pokoju i się ja zachwycaj i tak Dodka ma Cię… Fani Mandaryny patrzą i wcale nam nie do śmiechu. Weź się do roboty!