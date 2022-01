Mandaryna relacjonuje zabawę córki Fabiennie na studniówce: "Jaka ja jestem DUMNA" (ZDJĘCIA)

Coraz więcej mówi się też o pociechach Marty i Michała , 19-letnim Xavierze i 18-letniej Fabienne . Rodzeństwo miało niedawno okazję zasiąść na kanapie "Dzień Dobry TVN" i opowiedzieć przed kamerami o swoim wyjątkowym dzieciństwie, kiedy to dorastali na oczach całej Polski . Z ich relacji wynika, że młoda mama zapewniła im dużo swobody, ale stawiała im przy tym jasno wytyczone granice.

Sobota bez wątpienia była dla familii Wiśniewskich dniem szczególnym, a wszystko z powodu studniówki "Fabki". Aktywna w sieci celebrytka nie potrafiła sobie odmówić zrelacjonowania na Instagramie przygotowań do wielkiej imprezy tegorocznej abiturientki. Najpierw Marta zabrała córkę do zaprzyjaźnionego fryzjera, Kajetana Góry, który zadbał o włosy dziewczyny, fundując jej długi, doczepiany kucyk. Z kolei obecna w salonie wizażystka zrobiła maturzystce profesjonalny makijaż. Następnie matka z córką wyruszyły do lokalu, gdzie organizowane było wystawne przyjęcie. Na miejscu czekali już na nie Michał i Xavier.