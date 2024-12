Mandaryna spędziła święta z... Sebastianem Fabijańskim. Pochwaliła się rodzinną fotką z aktorem

Dla wielu osób Boże Narodzenie to wyjątkowy czas spotkań z bliskimi, dbania o tradycję czy celebrowania miłości. Wspólnym elementem zdecydowanej większości zdjęć wstawianych od paru dni do mediów społecznościowych jest bogato przystrojona choinka. To właśnie na jej tle padają wzruszające wyznania i życzenia, odpakowywane są długo wyczekiwane prezenty i organizowane są rodzinne sesje. Uroczymi fotkami pochwalili się na przykład Krzysztof i Maja Rutkowscy, którzy nie zapomnieli o fantazyjnych (i oczywiście luksusowych) stylizacjach.