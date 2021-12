Mandaryna została OKRADZIONA! Złodziej pozbawił ją luksusowego samochodu

Marta od kilku dobrych lat poruszała się po drogach srebrnym Lexusem NX 300h. Co prawda auto nie należało do najnowszych, ale jego wartość to nadal około 200 tysięcy złotych. Co więcej, pojazd służył celebrytce do codziennego przemieszczania się. 43-latka jeździła nim zarówno do szkoły tańca, jak i na koncerty. Zdarzało się, że lexus służył jej również jako miejsce nagrań, które potem można było oglądać w mediach społecznościowych.