Marcela Leszczak wspomina rozstanie z Koterskim i mówi o Dagmarze Bryzek: "W innych okolicznościach być może byśmy się polubiły"

Zazwyczaj tak jest że kiedy ludzie widzą gdy ich ex zaczyna układać sobie życie na nowo to żałują pewnych decyzji na przykład , że odeszli I nie walczyli. Z drugiej strony kiedy związek się kończy przez zdradę i romans na boku to nie na po czym płakać. Wtedy to my dostajemy szanse na nowe życie I być może lepszego partnera. Myślę ,że po rozstaniu jednak powinno pobyć się samemu, wyleczyć rany, zająć czymś, zainwestować w siebie. Ja do dzisiaj żałuję, że wybaczyłam zdradę lata temu, że chociaż nie wniosłam o separacje. Ta zdrada prawie mnie zabiła psychicznie I fizycznie.Jednak tak kochałam ,że postanowiłam spróbować mimo, że finansowo poradziłabym sobie. Dziś czuje się tak jakbym się nie szanowała wtedy bo wybaczyłam. Jednak są chwilę kiedy myślę, ze powinnam była wtedy odejść. Dobra rzecz to taka ,że jestem już zawsze gotowa na zakończenie związku bo facet mnie nauczył że mogę żyć bez niego. Dziewczyny moja rada …. Zastanówcie się czy chcecie żyć w dylemacie jak ja w razie odkrycia romansu. Trzeba niesamowitej siły aby to przeżyć I się podnieść a do tego wybaczyć. Pozdrawiam Was serdecznie.