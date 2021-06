Marcelina Zawadzka deklaruje miłość do Polski i zaznacza: "A NUMER DWA TO NIEMCY"

W niedzielę informowaliśmy Was, że w życiu Marceliny Zawadzkiej pojawił się nowy ukochany. Serce byłej prezenterki TVP skradł niemiecki biznesmen, niejaki Max Gloeckner. Luby celebrytki na co dzień zajmuje się sprzedażą bransoletek, które "łączą się z twoim polem bioenergetycznym i dostarczają zbawiennych wibracji". Wszystko wskazuje na to, że Marcelina podchodzi do nowej relacji wyjątkowo poważnie - zdążyła już ponoć przedstawić ukochanego bliskim.