Marcelina Zawadzka relaksuje się w Dubaju przed wyrokiem w sprawie fałszowania faktur. Zazdrościcie jej dobrego nastroju? (ZDJĘCIA)

Niesmak 9 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Niezbyt lotna, mało inteligentna i nie elokwentna osoba ( co pokazywała co odcinek w pytaniu na sniadanie pracując jako prowadząca ) teraz bezczelnie robi przekręty finansowe i jednoczesnie pyszni się wystawnym życiem. .. Do tego nie wiem kto zadecydował o wyborze na miss Polski kobiety o męskiej urodzie, o surowych kanciastych rysach które wiecznie maskuje słodkim strojami, falbankami, kwiatkami, dlugimi blond wlosami i doklejanymi rzesami. Zęby i zgryz przed aparatem i licówkami miała jak wampirek. Nie wiem kto i za co siedzi w tych wyborach misek. Śmiech na sali.