Marcelina Zawadzka wypina się w spodniach podartych na POŚLADKACH. "Jeżeli cię nie stać, to mogę kupić" (FOTO)

True Li 2 min. temu

Jak możecie pisać, że jest stara! Dojrzała, przepiękna kobieta. Zagranicą to normalka, że kobieta wiedzie samotne życie, spotyka się z znajomymi. Rozwija kariere zawodową, skupia sie na pasjach. Tylko w Polsce samotna kobieta jest poniżana...Jedynie nierozumiem z czego Marcelina żyje obecnie. Nie pracuje już w TVP. Była oskarżana o wyludzenie VAT. No niewiem co o tym myśleć. Cóż, nie mój biznes. Jednak wytykanie wieku czy samotności jest z waszej strony wielką podłością! Zagranicą to normalne, że kobiety spotykają się z wieloma facetami zanim spotkają wartościowego faceta. To tak nie jest na pstryknięcie palcem trafić na kogoś wartościowego. Nawet jak dochodzi do małżeństw w Polsce po ślubie nie ma cudów. Tylko w nielicznych małżeństwach istniała szczera, oddana miłość z wartościową osobą wartą zaufania, zaangażowania. .Fakty są takie, że w niektórych małżeństwach istnieje przemoc różnego rodzaju, konflikty , różnica charakterów ... Kobiety wychodzą zbyt wcześnie za mąż. Czasami nawet nie kochają tych partnerów. Nie są pewne tych uczyć.Zdarza sie, że chcą poprostu popisać sie w towarzystwie. Pragną posiadać jedynie status żony, czy poprawić swą sytuacje materialną to tyle.(Czytałam pewne artykuły z wyznaniami dziewczyn, które niechętnie zgodziły sie na zaręczyny .Miały wątpliwości czy brnąć w te relacje ale godziły sie na kontynuacje relacji bo otóż bały się być same)W Polsce samotne kobiety są poniżane... To wszystko przez waszą mentalność.Znam niestety wiele historii gdzie kobiety po ślubie straciły kontrole nad swym życiem. Były poniżane przez mężów.Stosowano na nich przemoc różnego rodzaju. Dochodziło do konfliktów małżeńskich, walki o dziecko, przemocy. Także czasem lepiej wieść samotne życie niż w pakować sie w jakieś bagno!Warto poczekać dłużej na kogoś wartościowego! Zanim będziecie kogoś oceniać, że nie ma męża czy żony pomyślcie dwa razy. Każdy może mieć inne doświadczenia życiowe. Lepiej już żyć sobie samotnie a spokojnie. To tyle.