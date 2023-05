Marcelina Zawadzka zadaje szyku na komunii w rodzinnym Malborku, chwaląc się stylizacją i serią fotografii (ZDJĘCIA)

kawalerlat40 20 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi najczęściej o pieniądze albo o władzę. Tu chodzi o wydawanie kasy. Taka forma naganiacza na prezenty i ciuszki oraz robienie szoł przed sąsiadami. Na bogato i na kredyt aby później płakać, że nie ma co do gara włożyć i ugotować. Coś jak Boże Narodzenie, Wigilia, Wielkanoc, Nowy Rok, urodziny. Wszystko aby handel się kręcił na maksymalnych obrotach. Nie piszę, że coś w tym złego ale aby chwalić się przed innymi? W dorosłym wieku? Jakoś nie bardzo.