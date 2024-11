Marcin Hakiel i Dominika Serowska zakończyli SZKOŁĘ RODZENIA!

Panowie, a fe! Czy Wy zanieśliście taki tort? Zapewne nawet Wam nie przyszło to do głowy. No, może gorące i serdeczne podziękowanie, pomadeczki, kwiatki i szczery, sympatyczny uśmiech. No ale czegóż się nie robi pod publiczkę, pod Pudelka (dopisz dowolnie). Oczywiście"ktoś" przypadkiem to sfotografował, "ktoś" przypadkiem przesłał do pudelka, "ktoś"... etc., etc. Nie dziwię się tej panience, bo ma swoje pięć minut i wykorzystuje je na maksa, ale Pan, Panie Marcinie?! Rozsądny, dorosły facet, dzieci również dorastające i robi Pan z siebie pajaca. Jak długo jeszcze?