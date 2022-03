Marcin Hakiel prezentuje kolejną MŁODZIEŻOWĄ stylizację. Fani zmartwieni: "Ale chudzinka" (FOTO)

Każde z małżonków zdaje się radzić sobie z rozpadem małżeństwa na swój sposób. Katarzyna Cichopek w ostatnim czasie rzuciła się w wir zawodowych obowiązków. Kilka dni po ogłoszeniu rozstania celebrytka powróciła do aktywności w mediach społecznościowych, niedługo później stawiła się też na planie "M jak miłość" i w studiu "Pytania na śniadanie". Marcin Hakiel postanowił natomiast wejść w nowy życiowy rozdział z kompletnie odmienionym wizerunkiem.

Dzień po tym, jak media obiegła wieść o rozstaniu Cichopek i Hakiela, tancerz pochwalił się w sieci nową fryzurą. 38-latek rozjaśnił włosy do platynowego blondu. To jednak nie wszystko - Marcin postanowił także dokonać znaczących zmian w swojej garderobie. Ostatnio tancerz stawia bowiem na ubrania w wyraźnie młodzieżowym stylu - co jedynie potwierdza jego ostatni instagramowy wpis.