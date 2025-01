Marcin Hakiel wybrał się na spacer z synkiem Romeo. Sporo czasu poświęcił zerkaniu w telefon

Mimo że to przede wszystkim ukochana Hakiela chętnie odsłania swoją prywatność w mediach, to i Marcin od czasu do czasu uraczy swoich obserwatorów jakimś kadrem z domowego zacisza. Niedawno pozował ze swoim synkiem Romeo.

Ostatnio to paparazzi zadbali o to, by Marcin miał kilka fotek z synkiem, bo zrobili mu parę zdjęć podczas spaceru. Na fotografiach widać pchającego wózek tancerza, który nie spuszczał wzroku ze swojego telefonu. W przyjemnym spacerze towarzyszyła mu również córka, która dołączyła do niego w parku.