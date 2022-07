Marcin Hakiel znów jest zakochany. Wiadomo, jak na jego związek ZAREAGOWAŁA Katarzyna Cichopek!

Rozstanie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela było z pewnością jednym z głośniejszych celebryckich wydarzeń tego roku. Choć ekspara początkowo zapewniała, że nie zamierza niczego komentować, z czasem dzięki wylewności tancerza dowiadywaliśmy się kolejnych szczegółów dotyczących rozpadu ich małżeństwa. To właśnie on ujawnił, że na przeszkodzie stanęło to, iż w życiu Kasi pojawił się inny mężczyzna.

Mimo że Hakiel niewątpliwie bardzo przeżył rozstanie z matką swoich dzieci, wszystko wskazuje na to, że pogodził się już z nową rzeczywistością. Jak udało się ustalić jednemu z tabloidów, zdążył się już nawet zakochać. Według najnowszych doniesień 39-latek od paru tygodni spotyka się z tajemniczą, zapoznaną w sieci kobietą.

Portal "Jastrząb Post" dotarł zaś do informacji na temat tego, jaki jest stosunek Marcina do nowej relacji.

Związek z Kasią i rozstanie z nią wiele go nauczyło. Teraz już dobrze wie, jak zadbać o kobietę. Mimo tragedii rozstania Marcin jest otwarty na nowe uczucia i bardzo dba o to, by nie popełniać starych błędów - mówi znajomy Katarzyny z planu "M jak miłość", dodając, że najbliżsi Hakiela o jego nowej sympatii wiedzieli już od dłuższego czasu:

Informacja pojawiła się niedawno, ale najbliżsi wiedzieli o jego relacji od miesiąca. Pozytywnie go zaskoczyli swoją reakcją - dowiadujemy się.

Co ciekawe, z entuzjazmem na wieść o nowej kobiecie w jego życiu zareagowała i sama Cichopek:

Nawet Kasia dała mu do zrozumienia, że bardzo chce, ale to naprawdę bardzo, by był szczęśliwy. Bo to oznacza spokój i szczęście dla ich patchworkowej rodziny - podkreśla informator.

