Marcin Miller zmaga się z dużymi problemami zdrowotnymi: "Każdy ruch to ból, wielka męka". Zdradził, co dalej z jego koncertami

Marcin Miller ujawnia, czy czeka go operacja

To nie jest tak, że wezmę tabletki i zaraz przejdzie. Każdy ruch to ból, to ucisk na nerwy, to wielka męka. Można zemdleć. Nie można kichnąć, to tragedia. Nie mówiąc o jedzeniu. Kiedy biorę widelec do ręki, i coś próbuję nim nabrać, to wszystko spada, bo nie mogę się nachylić. W ludzkim organizmie wszystko jest tak unerwione, że człowiek nie zdaje sobie z tego sprawy. Proste czynności, które wydają się naturalne, okazuje się w takich sytuacjach chorobowych niezwykle trudne - zdradził czytelnikom.