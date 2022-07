Marcin Prokop "odpowiada" Michałowi Wiśniewskiemu na odpowiedź na jego odpowiedź: "Z nikim się nie przepycham. Mnie to już zupełnie NIE INTERESUJE"

W czwartek byliśmy świadkami wybuchu medialnej afery między Michałem Wiśniewskim a Marcinem Prokopem. Wzmianka o dziennikarzu pojawia się w książce "Ich Troje. Biografia", gdzie padł wątek wywiadu dla magazynu "Gala", który miał miejsce wiele lat temu. Wiśniewski opisał w książce, jak z Prokopem pili razem wódkę, a dziennikarz miał nagrać ich prywatne rozmowy i wykorzystać w artykule wątki, których Michał nie chciał ujawniać publicznie.

Wieści o historii z książki szybko dotarły do Marcina Prokopa, który odniósł się do nich w obszernym oświadczeniu na Facebooku. Zapewnił w nim, że "ich spotkanie nie miało charakteru towarzyskiego", a Michał Wiśniewski zgłosił obiekcje do wywiadu zbyt późno, aby wprowadzić poprawki przed publikacją. Zaapelował też do czerwonowłosego wokalisty, aby "nie powielał bzdur". Na odpowiedź nie musiał długo czekać.

Marcin Prokop zapewnia, że "nie przepycha się" z Michałem Wiśniewskim

Po ostatnim oświadczeniu Michała wydawało się, że to koniec publicznego sporu, a Marcin odpuści dalsze słowne przepychanki. Niestety do wydania nieoficjalnej odpowiedzi na odpowiedź na jego odpowiedź skłoniły go komentarze na Facebooku i odniósł się do części z nich. Post dziennikarza skomentował m.in. Bartek Fetysz, który zaapelował, aby panowie nie bawili się dłużej w medialnego ping-ponga.

O Jezus Maria, nie możecie se usiąść do tej wódki i rąk czy nóg se podać? Na co ten dramat? Ta przepychanka jest słaba - napisał.

Ja się z nikim nie przepycham. Odpowiedziałem raz na bzdury, które artysta Michał publicznie wyprodukował na mój temat i w tym momencie sprawa przestała mnie interesować. A to, że poza mną będzie sobie przez chwilę żyła własnym życiem, no cóż, sezon ogórkowy... - odpisał Marcin.

Mnie zawsze drażni poniżanie siebie i umniejszanie zasług. Ten sam komentarz napisałem u Wiśni. Czytam te przepychanki zdolnych facetów i się czuję jak w Barbielandzie - kontynuował dyskusję Fetysz.

Powtórzę - ja się z nikim nie przepycham. Napisałem sprostowanie do nieprawdy i zamykam temat. Nie jest mi do niczego potrzebna g*wnodrama, którą próbują z tego kręcić osoby trzecie, plotkarskie portaliki, przebierające krótkimi nóżkami w oczekiwaniu na ciąg dalszy i artysta Michał, który coś tam mi jeszcze naubliżał i nawygrażał, jak mi doniesiono, ale mnie to już zupełnie nie interesuje. Nie zamierzam tego już w żaden sposób komentować. Moje życie publiczne nie żywi się konflikcikami, podsrywajkami, tabloidowym awanturnictwem i przypominaniem o sobie, poprzez zaczepianie innych. End of story. Love - skwitował Prokop.

Marcin Prokop odpiera zarzuty

W komentarzach jeden z internautów zarzucił Marcinowi, jakoby ten nie dopełnił dziennikarskich obowiązków, bo nie uzyskał od Michała zgody na publikację. Tu także Prokop odpowiedział i odniósł się też do innego komentarza, w którym wyjaśnił, że nie była to jego wina, a problem "pomiędzy artystą a menedżerem".

Prokop nie dopiął swojego zawodowego obowiązku, bo tej zgody od Michała nie było - napisał internauta.

Doucz się, mądralo, i dopiero zabieraj głos w sprawach, o których nie masz pojęcia. Chyba że idąc do lekarza, też wiesz lepiej od niego, jak ma cię leczyć - odpisał kąśliwie, a w odniesieniu do sprawy napisał: Menedżer, reprezentujący artystę, często jest jedynym pośrednikiem pomiędzy nim a mediami, kiedy więc dziennikarz otrzymuje przez menedżera autoryzację od artysty, to artysta w domyśle przeczytał materiał i wyraził na niego zgodę. Jeśli tak się nie stało, to problem pomiędzy artystą a menedżerem, a nie dziennikarskie niedopatrzenie.

Marcin nie zgodził się też ze stwierdzeniem jednej z fanek, że "prawda leży pośrodku" i odniósł się do słów, jakoby Michał nie powinien udzielać wywiadu pod wpływem alkoholu.

Dokładnie, nawet jeśli tylko Michał pił, to wywiad nie powinien mieć miejsca. Gdzie tu etyka i zwykła ludzka uczciwość? - padło pytanie.

Dokładnie. Mógł odwołać. Przerwać. Nie pić. Gdzie tu etyka? - odpowiedział Marcin.

Myślicie, że znów doczeka się odpowiedzi?

