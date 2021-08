Marcin Prokop przekonuje, że ZAGŁOSUJE na Szymona Hołownię w następnych wyborach! "Wierzę w szczerość jego intencji"

Jeśli chodzi o Szymona, to ja mu będę bardzo kibicował dlatego, że wierzę w szczerość jego intencji. Znam go od dwudziestu paru lat. Byłem z nim w momencie, gdy zakładał swoje pierwsze fundacje. Pamiętam jeszcze czasy jego wczesnej młodości, kiedy w Białymstoku zakładał Pomoc Maltańską. Był człowiekiem, który zawsze służył jakiejś sprawie, a nie tylko sobie i swojemu ego, a w świecie polityki to rzadkość. Jakikolwiek obrót przybierze jego dalsza polityczna kariera, będę stał za nim murem - stwierdził Prokop w rozmowie z Michałem Dziedzicem .

Prokop skomentował też transfer Agustina Egurroli z TVN do TVP. W przeciwieństwie do Kingi Rusin, dziennikarz nie ma żalu do choreografa.

Agustina nieustająco pozdrawiam i lubię, gdziekolwiek będzie pracował. Miejsce pracy to jedno, a człowiek, który tam trafia, to drugie. Ja nie skreślam ludzi dlatego, że dokonują w życiu takich czy innych wyborów. Bo uważam, że jesteśmy nieco bardziej skomplikowani niż tylko czerń i biel, zero albo jedynka, TVN albo TVP i jednak nie do końca znamy też motywacje różnych osób, które podejmują w życiu różne, czasami kontrowersyjne decyzje. Więc jakbyś mnie spytał, czy ja przejdę do TVP? Nie. Natomiast jak ktoś tam przeszedł i czuje się dobrze, no to nie mnie to oceniać. On sam sobie wystawia świadectwo - powiedział Marcin Prokop.