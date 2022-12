Marek Torzewski wrócił na salony po walce z nowotworem. "Dawali mi 8-10 procent szans na przeżycie"

Marek Torzewski może pochwalić się międzynarodową sławą, którą zawdzięcza wybitnemu głosowi. Polski tenor ma na swoim koncie m.in. stworzenie mundialowego hitu "Do przodu, Polsko!", który w 2002 roku był nucony niemal przez każdego fana futbolu.

On jest w trudnej sytuacji zdrowotnej, bo jest osłabiony chorobą nowotworową. To już jakiś czas trwa. Ojciec nie jest osobą, która o tym opowiada, ale jest w takim momencie, że powinien mieć trochę więcej spokoju. Leczenie trwa. Nie chcę wchodzić w detale, ale jest to rak złośliwy - powiedziała Plejadzie Agata Torzewska.