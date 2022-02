Margaret pozuje w fantazyjnej kreacji i rękawiczkach imitujących macki morskiego stwora (ZDJĘCIA)

Margaret bez wątpienia należy do najbardziej barwnych artystek polskiej sceny muzycznej. Wokalistka przez lata kariery w branży dała się poznać jako miłośniczka oryginalnych stylizacji i szalonych fryzur, którymi nieustannie zaskakuje fanów. Piosenkarkę można już było podziwiać m.in. z niebieskimi warkoczykami na głowie, w kostiumie Pikachu czy w spodniach ozdobionych cekinowym penisem. Choć w ostatnim czasie artystka dość chętnie pokazuje się światu w naturalnym wydaniu, wciąż powraca do ekstrawaganckich kreacji.

We wtorek Margaret zaprezentowała instagramowym obserwatorom swoją kolejną, szaloną odsłonę. Tym razem wokalistka zapozowała w nietuzinkowej niebieskiej kreacji z przezroczystymi elementami i futrzanymi aplikacjami. Oryginalną sukienkę z odważnym wycięciem artystka uzupełniła bogato zdobionymi rękawicami, które przypominały nieco macki podwodnego stwora oraz spersonalizowaną torebką - a wszystko to projektu specjalizującej się w upcyklingu marki Holy Spells. Aby jeszcze bardziej podrasować swój look, Margaret dodatkowo założyła na siebie wielkie, futrzane buty i dopasowaną czapkę.