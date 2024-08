Maria Andrejczyk usłyszała DRAMATYCZNĄ diagnozę od lekarzy. Piękna sportsmenka walczyła z nowotworem

Anna 28 min. temu zgłoś do moderacji 41 2 Odpowiedz

Ludzie,nowotwór to nie rak! Pora aby celebrytki przestały się na tym lansować. W medycynie każda zmiana (torbiel,włókniak,gruczolakowłókniak itd )to najczęściej łagodny twór który należy obserwować lub usunąć i jest spokój. Dopiero po wykonaniu biopsji takiej zmiany jeśli wyjdą komórki złośliwe to jest to rak! Jak czytam te gorzkie żale "celebrytka walczy z nowotworem" to mnie skręca ze śmiechu! Jak można walczyć z łagodną zmianą? Przestańcie się ośmieszać! Walczą to ludzie z rakiem złośliwym! I wiem co piszę bo sama miałam do tej pory usuniętych ponad 20 zmian w piersiach a mam jeszcze ich drugie tyle ;-)