Maria Sadowska świętuje 46. urodziny, żeglując po jeziorze w ODWAŻNYM bikini (ZDJĘCIA)

Jakby to w innym kraju np.w USA ojciec jakieś znanej artystki został oskarżony o pedofilię, to ta artystka musiałaby się do tego jakość odnieść, skomentować. W Polsce wszyscy udają , że nic się nie stało. Szczególnie jej znajomi artyści. Widziałam z nią kilka wywiadów, w których opowiadała o swoim szczęśliwym dzieciństwie, o rodzicach. I żaden dziennikarz nie spytał o sprawę ojca. To lekceważenie i bagatelizowanie bardzo poważnych zarzutów.