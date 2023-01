Maria Sadowska zabrała na salony młodszego o prawie 10 lat MĘŻA! (ZDJĘCIA)

W czwartek w Warszawie odbyła się premiera nowego filmu "Pokusa" w reżyserii Marii Sadowskiej. Uroczysty pokaz thrillera erotycznego na motywach powieści Edyty Folwarskiej przyciągnął na salony kilka znanych twarzy, w tym rzecz jasna członków obsady. Na ściance do zdjęć paparazzi pozowali m.in. Helena Englert, Klaudia El Dursi, Joanna Liszowska czy zamaskowany Stifler. Najwięcej emocji bez wątpienia wzbudził jednak Piotr Stramowski, który przyprowadził na event nową ukochaną.

Premiera filmu "Pokusa". Maria Sadowska zabrała męża na ściankę

Sadowska i młodszy od niej o prawie dekadę Łabanowski od lat tworzą szczęśliwą parę. Miłość artystki i muzyka zespołu reggae No Logo narodziła się w 2007 roku, w 2017 para po wielu latach związku zdecydowała się natomiast na ślub. Małżonkowie są rodzicami dwójki dzieci, córki Lili oraz syna Iwa. Choć Sadowska na ogół nie stroni od pokazywania męża w mediach społecznościowych, jednocześnie unika raczej zabierania ukochanego na salony. Tym razem postanowiła jednak zrobić wyjątek.

Maria Sadowska pozuje z mężem na premierze "Pokusy"

Łabanowski, podobnie jako jego żona, na premierę "Pokusy" wybrał elegancką stylizację. Muzyk reggae na wydarzenie przybył ubrany w czarny smoking, do którego dobrał śnieżnobiałe trampki. Sadowska z uśmiechem na ustach pozowała na ściance w towarzystwie męża, czule kładąc dłoń na udzie ukochanego.

Choć Sadowska nie należy raczej do osób, które chętnie zwierzają się mediom na temat szczegółów swojego życia prywatnego, kilkakrotnie zdarzało jej się publicznie opowiadać o małżeństwie. W ubiegłym roku artystka i jej mąż wspólnie udzielili wywiadu "Vivie", w którym wspominali początki ich związku. Sadowska w rozmowie wyznała na przykład, że jej pierwsze spotkanie z ukochanym wyglądało jak z filmu. Para wspólnie pojawiła się także w programie Krzysztofa Ibisza "Demakijaż", a reżyserka nie szczędziła wówczas ukochanemu ciepłych słów.

Podoba mi się w Adrianie, że jest taki dojrzały i mimo różnicy wieku, mam wrażenie, że jest dużo dojrzalszy ode mnie. Nie jest zazdrosny, nie ma kompleksów sukcesu i nie rywalizuje. Jest cudownym ojcem. To on gotuje, odprowadza dzieci do szkoły, dba, żeby o konkretnej porze były w łóżkach i generalnie trzyma dyscyplinę - wyliczała reżyserka w 2021 roku.