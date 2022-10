Maria Sadowska opowiada w "Vivie", jak poznała męża: "MIAŁAM 30 LAT, ON 21. Podszedł do mnie i pyta o piwo, a ja nie lubię piwa"

Maria Sadowska od 2017 roku jest żoną Adriana Łabanowskiego. Wokalistka rzadko opowiada w mediach o swoim związku z młodszym od niej o 10 lat liderem zespołu reggae NO LOGO. Mało kto może wiedzieć więc, jak zaczęła się ich miłosna relacja. Bo choć Sadowska i Łabanowski małżeństwem są od pięciu lat, to początki ich wielkiej miłości sięgają 2007 roku.

O swojej "wielkiej miłości od pierwszego wejrzenia" Sadowska i Łabanowski opowiedzieli wspólnie w najnowszym numerze "Vivy". Już na samym początku mąż Marii wyznał dumnie, że ich historia to gotowy scenariusz na... film erotyczny.

Było jak w slow motion. Rozwiało mi włosy. Stałam sama w tłumie, Adi stał ze 20 metrów przede mną. Obrócił się. Spojrzał mi w oczy. Nagle falujący tłum, bo byliśmy na festiwalu reggae, spowolnił, on się wyostrzył. Tak, było jak w filmie - wspomina dzień poznania Łabanowskiego Sadowska.

To było tak kiczowate, jak scena z najnowszego filmu Maryśki "Miłość na pierwszą stronę", kiedy Matylda grana przez Olgę Bołądź spotyka się z Robertem granym przez Piotra Stramowskiego.

Łabanowski wyznał, że wówczas był bardzo wstydliwym chłopakiem i kiedy w końcu odważył się podejść do Sadowskiej, zapytał, czy... chce piwo.

Ja miałam 30 lat, a on 21. Podszedł do mnie studenciak i pyta o piwo, a ja nie lubię piwa - mówi Sadowska, po czym dodaje, że ostatecznie Adrian zabrał ją tego wieczoru na "romantyczny spacer".

Adrian przyznał, że nie miał wtedy pojęcia, że jego przyszła żona jest osobą z pierwszych stron gazet. Ale co również ciekawe, gdy w 2007 roku zobaczyli się po raz pierwszy, Sadowska miała chłopaka.

Byłam wtedy w związku z fajnym człowiekiem, którego nie chciałam zranić. Długo trwało, zanim się z niego wyplątałam, bo nie traktowałam znajomości z Adim poważnie. Co więcej, gdy wróciłam do domu, myślałam, że nigdy więcej go nie spotkam. Wtedy na festiwalu nawet się nie pocałowaliśmy.