Marianna Gierszewska pozuje w bieliźnie, pokazując stomię: "Moje ciało opowiada o latach, w których chciałam się ZNISZCZYĆ"

Marianna Gierszewska opowiada o samoakceptacji

Marianna nie ukrywa, że jej droga do pokochania siebie była długa i skomplikowana. Dziś stara się inspirować innych do zaakceptowania swoich niedoskonałości. W najnowszym poście pisze o relacji z własnym ciałem.

Ale... opowiada też historię o delikatności. O odwadze. Historię o przeżyciu i przekazaniu życia dalej (...). Już nie boję się ciała. Nie boję się tego, co pokaże. Tego, co przyniesie. Tego co powie ani tego jak będzie wyglądało. Nie boję się jego pomarszczeń i zagięć. Nie boję się jego zdrowych i chorych miejsc. Nie boję się jego pełni i braków. Ani tego, że ktoś je jakoś oceni. Nie boję się, że czegoś mu nie wypada (...) - ogłasza Gierszewska.