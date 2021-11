Marianna Schreiber... krytykuje celebrytki za SELFIE Z PROTESTÓW! "Bo jak się czuje w sercu, żeby pójść, to się po prostu idzie..."

gość 14 min. temu zgłoś do moderacji 9 2 Odpowiedz

Bez przesady Marianno. Ludzie chcą po prostu zaznaczyć, ze tam są. Co to dla nich za fejm na litośc boską. Marianna Shreiber robi sobie fejm na wszystkie możliwe sposoby. Nie stała sie znana w obliczu jakichś zaslug talentu, czy choćby bloga, " infuencerstwa" . Jej rozpoznawalność opiera się tylko i wyłącznie na byciu żona szefa kancelarii rady ministrów w PIS, która pokazała się w programie znienawidzone go przez PIS TVN i tam pokazała swe wdzięki. Nie mam nic do tej kobiety, niech się realizuje w sposób jaki chce i korzysta ze swoich 5 minut- jej prawo, ale po co te komentarze o selfi? Raz sobie nie zrobiła i taka dumna.. ahahah