Marianna Schreiber otwarcie o operacji nosa i powiek: "Zrobiłam to po to, by się lepiej czuć ze sobą"

Miałam dwie operacje nosa. Operację powiek. Myślałam, że to podniesie moją samoocenę maksymalnie do góry. Z jednej strony zrobiłam to po to, by się lepiej czuć ze sobą - nos zawsze mi przeszkadzał, poza tym miałam ciągle zapalenie zatok i problemy z oddychaniem. Ale nie oszukujmy się, cała tajemnica naszej pewności siebie, złapania dystansu do internetowego dążenia za doskonałością, stanięcie przed lustrem i powiedzenie sobie: akceptuję siebie z takim nosem, z takim brzuszkiem, z takimi cyckami i tyłkiem - tkwi w środku, w naszej głowie i w naszym sercu.