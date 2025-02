Marianna Schreiber wytknęła Rozenek PRÓŻNOŚĆ: "Kto chodzi z psem z torebką za 20 koła?". Oberwało się też Szostakom

Marianna Schreider szydzi z pozornego perfekcjonizmu Małgorzaty Rozenek

Ona idzie do lasu zbierać grzyby ubrana cała na biało. No kurde, ludzie, kto chodzi tak zbierać grzyby? Kto chodzi z psem z torebką za 20 koła? W sensie ok, to nie jest grzech, niech chodzi, niech ma, super, tylko wyobrażacie sobie, że wychodzicie z psem co 3-4 godziny i za każdym razem musicie się odwalić jak stróż w Boże Ciało? Musicie wyglądać jak gwiazdy Instagrama, pokazać, że "ja mam, Boże, jakby mi ktoś zrobił przypadkiem zdjęcie i ja bym nie miała torebki za 20 tysięcy, to byłoby takie poniżające"? Jakbym zbierała kupę po swoim psie siatką nie z Rossmanna za 5 zł za cały woreczek, tylko za 40 zł z renomowanego sklepu dla zwierząt na Wilanowie? - grzmiała, podając wymyślone przez siebie przykłady.

Marianna Schreiber krytykuje tuszowanie problemów małżeńskich przez Sylwię i Akopa Szostaków

Zaczęli opowiadać obydwoje, że tak naprawdę to oni się już rozstawali kilkukrotnie, że chodzili na terapię i w ogóle, ale tak zaczęłam przeglądać ich TikToki i Instagramy i tam nic takiego nie było. Ja nie mogłam wywnioskować, że oni faktycznie mieli jakieś problemy. Dlaczego? Wstydzili się przyznać? Nie... to pewnie chodziło o dobry PR i pieniądze, prawda? No właśnie, wiecie, ile par, małżeństw i innych partnerstw wpędziło to po drodze w kompleksy? Że jak to jest, że partner Ani Kowalskiej nie daje jej po 6 latach małżeństwa kwiatów? Jak to jest? "Ten daje, ale mój nie daje, no cholera jasna, no czemu on nie daje tych kwiatów?". Wydaje mi się, że to wszystko, sama "afera liścikowa", pokazuje, że to, co często widzimy cukierkowe, związki na pokaz, że reklama, która goni kolejną reklamę, wynika z tego, że internet nie lubi czegoś, co jest negatywne, normalne, przeciętne. Internet nie lubi tego, gdy pokazujesz, że masz problem - spostrzegła.