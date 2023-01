Marietta Fiedor z "Love Island" chwali się nową sylwetką, pozując w bieliźnie. Celebrytka zrzuciła 11 kilogramów (FOTO)

Marietta z "Love Island" schudła aż jedenaście kilogramów!

"Love Island" nie pomogło Marietcie Fiedor w odnalezieniu miłości. Uczestniczka pierwszej edycji programu co prawda weszła w relację z Frankiem Rumakiem, jednak ich związek nie przetrwał próby czasu. Marietta później zdążyła się nawet zaręczyć z nowym ukochanym, ale ostatecznie do ślubu nie doszło. Po tym rozstaniu Marietta zmieniła swoje życie. Zaczęła mocno trenować, dzięki czemu zgubiła aż jedenaście kilogramów. Nową sylwetką postanowiła pochwalić się na Instagramie. Nie zabrakło jednak osób, którym zmiana w wyglądzie celebrytki nie przypadła do gustu.