Marina Łuczenko epatuje luksusem w SZALIKU za 6 tysięcy złotych

Agnieszka 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Ile ta torebka???? 70 tysięcy? ??? Produkowanie i kupowanie takich torebek, czy innych dóbr luksusowych powinno być zabronione, dobra, niech se kupi ten szalik, czy inną torbę za parę tysi, ale....to chore, też to widzicie? Niejedno życie można uratować za tę torebkę, Marina też na pewno pomaga i dzieli się pieniędzmi, ale kto ten świat tak skonstruował, że za rzecz do noszenia portfela i telefonu trzeba tyle zapłacić..jestem biedna, ale i tak nie potrafię sobie wytłumaczyć po co komuś rzecz za 70 tysięcy, czy to naprawdę uszczesliwia? Czy się dzieje jakaś magia jak się nosi taką torbę?