Marina w bikini chwali się formą 3 miesiące po porodzie: "Noa pierwszy raz przespała całą noc bez karmienia"

zgłoś do moderacji

Zadro, moja córka zaczela przesypiać noce jak miala 2.5 i pół roku. Czyli dopiero od 4 miesiecy cale noce przespane. Nie wyobrażam sobie teraz drugiego dziecka i kolejne 2 czy 3 lata nocy nie przespać całej. Ale to są faktycznie cale noce. Czasem ludzie mówią że przesypia noce bo budzi się tylko na karmienie. No to się budzi przecież. Nie ma noszenia, płaczu, ale się budzi.