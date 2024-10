Wojciech Szczęsny POTWIERDZIŁ transfer do FC Barcelony. Wymowna reakcja Mariny Łuczenko

Jak pieniądze szybko zmieniają priorytety u ludzi. We wrześniu w kilku wywiadach on mówił, że już nigdy nie wróci do żadnego klubu, bo " najważniejsza jest rodzina ". Mówił, że ma malutką córeczkę, którą chce się opiekować. Syn chodzi do szkoły, ma przyjaciół, kolegów i Wojtek nie wyobraża sobie, żeby syn musiał zmieniać szkołę, bo tata zmienia klub. Kiedy dostał ofertę za 3 mln euro, to okazało się, że rodzina już nie jest najważniejsza