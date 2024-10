Mariola Bojarska-Ferenc zdradza, ile ma emerytury. "Nawet za prąd byśmy z mężem nie zapłacili"

Mariola Bojarska-Ferenc gorzko o wysokości emerytury

Emerytura absolutnie, by mi nie starczyła. Ja mam z 1800 złotych tej emerytury. Dzisiaj z mężem się śmialiśmy, że nawet za prąd byśmy nie zapłacili, także oczywiście, że nie. Pomijając pieniądze, ja pracuje dlatego, bo to kocham. Ja nie jestem kobietą, która lubi leżeć i pachnieć. Mnie nauczono, że trzeba być czynną kobietą - wyznała.

Mariola Bojarska-Ferenc o zachowaniu Agnieszki Kaczorowskiej

Ja myślę, że to jej intymna sprawa. Z tym, że jeśli ktoś głośno krzyczy na początku, jak jest fajnie i kreuje to życie familijne, to może w kilku zdaniach powinien powiedzieć, co się stało, aby media odczepiły się od tematu - stwierdziła Bojarska-Ferenc.