Mariusz Czajka zbiera pieniądze na POGRZEB MATKI: "Mam same długi"

KasJa 24 min. temu zgłoś do moderacji 120 1 Odpowiedz

Booooże, co za czasy! Żeby mnie aktor o kasę prosił ? Proszę pana, ja mam 35 lat, zarabiam 2 tys zł miesięcznie, odkładam regularnie mniejsze i większe kwoty, mam już odłożone na pogrzeb mamy i taty i jakbym musiała nie daj Boże chować brata, to też mam za co ! A wie pan dlaczego ? Bo kiedy pan się bawił w najlepsze i żył, jakby końca miało nie być, to ja właśnie odkładałam proszę pana. W życiu na żadnej wycieczce zagranicznej nie byłam i krewetek nie jadłam, bo umiem się bez tego obejść. A pan umiał, gdy były dobre czasy i dobrze pan zarabiał ? My mamy teraz panu matkę chować ? Wolę przelać grosz na dzieci po chemioterapii. Pan wybaczy, ale trzeba WŁĄCZYĆ MYŚLENIE.