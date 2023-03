Marta Krupa o relacjach z byłym mężem: "Byłam ŚLEPA" (WIDEO)

Marta Krupa o relacjach z byłym mężem. Mają ze sobą kontakt?

Miałam złamane serce, ale teraz jestem wdzięczna, że to się stało. Byłam ślepa i teraz chcę motywować inne kobiety, żeby iść do przodu - wyznała.

Każdy jest inny, każdy może sobie rozmawiać z kimś, to jest ok, ale czy masz taki kontakt, taką energię, to nie jest zdrowe. Bo później dalej trzymasz ten kontakt i jakbyś chciała kiedyś poznać kogoś innego, to Cię to trzyma. Najważniejsze jest odsuwać się od takich ludzi, szczególnie, jak nie byłaś szczęśliwa - dodała.